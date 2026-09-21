Командир Ермак рассказал, как ВС РФ заходили в Золотой Колодезь

ДОНЕЦК, 21 сентября. /ТАСС/. Российские штурмовики заходили в Золотой Колодезь через камыши. Об этом рассказал ТАСС командир штурмового взвода 35-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Центр" Станислав Ермак.
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