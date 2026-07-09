Дизайн и дом
Дизайн и дом
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Дизайн и дом

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Почему дизайн-проект кухни — это не прихоть, а ваша страховка от разочарования

За годы работы с кухнями на заказ я вывела для себя одну непреложную истину: расстояние между картинкой в голове и реальным гарнитуром, который радует каждое утро, измеряется не в метрах, а в продуманных чертежах.

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