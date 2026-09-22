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Шолохов выбрал Элину Быстрицкую на роль Аксиньи, а она 27 лет прощала мужу измены

Шолохов выбрал Элину Быстрицкую на роль Аксиньи, а она 27 лет прощала мужу измены

Аксинья в «Тихом Доне» принесла Элине Быстрицкой всесоюзную славу. На экране её героиня любила так, что не считалась ни с чем.

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