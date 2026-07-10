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В ГД предложили ввести скидки на оплату штрафов за нарушение ПДД в размере 60 %

В ГД предложили ввести скидки на оплату штрафов за нарушение ПДД в размере 60 %

Фракция КПРФ предложила увеличить скидку на штрафы за нарушения правил дорожного движения до 60 % при уплате в течение 15 дней с момента постановления о штрафе и до 40 %, если «штрафник» уложился в 30 дней.

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