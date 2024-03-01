Аргументы и Факты
ЛентаПолитикаОбществоДеньгиКультураСпортВопрос-ответЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

49 022 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Mихаил Р
    В Санкт-Петербурге неизвестный дрон влетел в жилые дома, по предварительным данным, там взорвался дрон, повреждена жи...SHOT: над Санкт-П...
  • Евгений Бут
    Что значит мощный? Не надо дури нагонять!SHOT: над Санкт-П...
  • Светлейший
    Зеля пообнимался с гомосеком Рютте... Да теперь с ним за руку здороваться западло с пришкваренным!RTL Nieuws: Нидер...

Военкор Котенок: ВС РФ прорвали оборону Авдеевки из-за спящего пулеметчика

Военкор Котенок: ВС РФ прорвали оборону Авдеевки из-за спящего пулеметчика

В Авдеевке пулемётчик ВСУ проспал и развалил оборону укрепрайона. Об этом сообщил военкор Котенок.«Штурмовики сняли спящего украинского пулеметчика на подходе к Авдеевке, и оборона укрепрайона начала сыпаться.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх