В Авдеевке пулемётчик ВСУ проспал и развалил оборону укрепрайона. Об этом сообщил военкор Котенок.«Штурмовики сняли спящего украинского пулеметчика на подходе к Авдеевке, и оборона укрепрайона начала сыпаться.