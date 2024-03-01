В Авдеевке пулемётчик ВСУ проспал и развалил оборону укрепрайона. Об этом сообщил военкор Котенок.«Штурмовики сняли спящего украинского пулеметчика на подходе к Авдеевке, и оборона укрепрайона начала сыпаться.
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