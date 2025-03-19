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Австрийский канцлер Штокер поддержал новую оборонную стратегию ЕС

Австрийский канцлер Штокер поддержал новую оборонную стратегию ЕС

Канцлер Австрии, Кристиан Штокер, приветствовал новую оборонную стратегию ЕС "Готовность 2030". Он подчеркнул важность участия в общей политике безопасности, соблюдая нейтралитет, и отметил, что Европа нуждается в надёжной защите.

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