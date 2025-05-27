Китайский седан Maextro S800 стал конкурентом Mercedes-Maybach

Еще до официальной премьеры сделано 10 тысяч предзаказов Первый ультра-роскошный электроседан Maextro S800 от JAC и Huawei поступил к дилерам в Китае перед официальной премьерой 30 мая на автосалоне Гуандун-Гонконг-Макао.