Китайский седан Maextro S800 стал конкурентом Mercedes-Maybach

Еще до официальной премьеры сделано 10 тысяч предзаказов Первый ультра-роскошный электроседан Maextro S800 от JAC и Huawei поступил к дилерам в Китае перед официальной премьерой 30 мая на автосалоне Гуандун-Гонконг-Макао.
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