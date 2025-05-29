Более 335 тысяч жителей Иркутской области перешли на электронные трудовые книжки с 2020 года. Она содержит ту же информацию, что и бумажная версия, включая данные о работнике, датах приема, увольнения и переводах.
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