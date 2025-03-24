Необычная погода будет на Алтае с понижением ночных и повышением дневных температур

Такой температурный режим продлится до конца марта Необычный температурный режим ожидается на юге Сибири, куда ранее приходила жаркая погода из Центральной Азии, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда.
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