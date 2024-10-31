В Южной Корее прокомментировали данные о передаче российских технологий КНДР

Данные о передаче России технологий КНДР в обмен на якобы отправку военных не подтверждены, сообщил министр национальной обороны Республики Корея Ким Ен Хен во время пресс-конференции по итогам переговоров в формате «2+2» с участием глав внешнеполитических и военных ведомств США и Южной Кореи.