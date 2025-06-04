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Царьград

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BAZA: перед похищением Арег Щепихин звонил в полицию за помощью

BAZA: перед похищением Арег Щепихин звонил в полицию за помощью

На Ярославском вокзале к Арегу подошли неизвестные с требованием извинений, он успел набрать 02.Примерно в 21.

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