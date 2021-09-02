Зюганов не увидел проблем в отборе кандидатов КПРФ после порноскандала

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕПолитикаЗюганов не увидел проблем в отборе кандидатов КПРФ после порноскандала Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что отбор кандидатов от партии в преддверии выборов проходит "в соответствии с законом".Вернуться к статье4112НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВладимир СергеевБл....ь все говно наружу вытаскивают ... его давно уж нет в партии .. нет надо обосратьВШвладимир шекуновВ партии нет, а запашок остался...евгений кузинЭто подтверждает,что зю не надо извинятся.все адепты блеваков всё равно их оправдают и проголосуют,даже если они выйдут с радужным флагом..адепты-школота Анального-это полудурки с шансом поумнеть,а у адептов-блеваков такого шанса уже нет.Владимир СергеевИди проблюйся БЛЕВАКРинат АхметуллинКоммунистов на помойку, а не в Думу!Серж ПрологовНИ ОДНОГО ГОЛОСА ЗЮГАНДОСРАНИ!НадеждаКакая мерзость лезет в ГД, там и так уже такого более чем!((MmleeОн глава не партии, а корпорации, паразитирующей на гигантском бренде КПСС. Стабильный бизнесс и много личного. Таков бесславный конец коммунистический идеи в России. Гений поднял, ловкий заурядный делец опозорил.Юрий Кузнецовединая россия - вор на воре, лжец на лжеце.. причем подтверждено документально, в средствах массовой информации и посадками. Если человек подонок- есть закон, и пора снять депутатскую неприкосновенность, в том числе с президента, перед законом равны все... Вот тогда посмотрим, что изменится.Сергей ПрокопенкоСсылки на документы в студию!Юрий Кузнецовнабери - ок гугл, сняли губернатора - личные выдвиженцы ясноликого, и читай в свое удовольствие. манифест ер тебе в рукиКремлебот ПутинаТы вообще хоть читаешь иногда то, что ты пишешь? Если сняли личных выдвиженцев за какие-то тёмные делишки - значь, им не помогло даже то, что они личные выдвиженцы, т. е. типа неприкасаемые. Так и должно быть. А вот твоя КПРФ от воров, лжецов и подонков не стремится освобождаться - там наоборот их привечают.Семен ОдесскийВообще пора уже начинать клеветников и их пособников к ответственности привлекать. Оборзели - пробы ставить негде!Юрий Кузнецовкто тебе сказал что она моя? сам придумал?Православный Коммунист Православный КоммунистЗЮЗИК ПЕДЕРАСТ !"!"!! БЫГЫГЫГЫЫ..Александр Григороввсе верно ..жулики педофилы дебоширы вот они кандидаты от кпрф ..Борис НиколаевичУважаемая Надежда! Обвинение ещё не есть осуждение. Если нет осуждения, то и нет преступления согласно всем законам! Уж теперь то, перед выборами лучшего повода снять кандидата от оппозиции нет! А раз не снимают, значит выше публикуемая информация есть ни что иное как враньё!Серж ПрологовДемагог хуев. В одном ты прав: власть постоянно сама себе "стреляет в ногу". Вона на выборах Президента, сисьгинина решили не снимать "в политических целях" - сегодня мразь на говно исходит: "Да если бы обвинения в его адрес были обоснованы его бы СНЯЛИ еще на прошлых (президентских) выборах!". Чего заигрывать с зюгандосранью и прочим дерьмом?Сергей ПолосовВАУ! Подредактировали материалец... в прошлой версии подробненько передавали ментоствование зюгандосрани о том что кандидаты на выдвижение от КЕПЕзю проходят "гарнило" от первичек до кадровой комиссии ЦыКи. А знаете почему "подредактировали"? Потому что в ответ на "гарнило" сразу легла инфа: На Орловщине список кандидатов в татупеды от КеПезю возглавил некто В.Иконников. Первый секретарь обкома КеПезю, которого, года три назад, ТРЕБОВАЛА убрать вся партийная организация:Сергей ПолосовСерж ПрологовВообще ты написал очень интересно и показательно: "...ТРЕБОВАЛА убрать вся партийная организация...". То есть вместо того, чтобы инициировать внеочередной пленум обкома, Внеочередную партийную конференцию и на ней снять Иконникова, избрать достойного человека, зюгандосрань сурово (или УНИЖЕННО?) "уговаривала" зюгандона выполнить ИХ РАБОТУ и полномочия. Это более чем ПОКАЗАТЕЛЬ! А как, вообще, чел которому коммунисты НЕ ВЕРЯТ попал в ПерСеки, а потом, еще и в татупеды, в СовФед и, снова, возглавил список выдвиженцев?Серж ПрологовЯ тут пояндексовал тему Иконникова и пикетов против него оказывается в сети МНОГО инфы на эту тему. Оказывается он целые районные парторганизации распускал, если они были не согласны с его "выдвижением" в СовФед. Ай да зюгандововщина!Серж ПрологовСерж ПрологовСерж ПрологовА мы удивляемся что педофилы в партийном списке...Семен ОдесскийНу чудён ты, брателла: "Барин-батюшко! Убери "старосту"! Зело призобижает он твоих верных холопей!" БАРИН- БАТЮШКА:Семен ОдесскийУЛАДЫКА...Семен ОдесскийСемен Одесский"...за царем свита, напудрена, завита..."Сергей ПолосовЯ подчеркиваю еще раз: РЕЧЬ ИДЕТ О Первом секретаре Обкома КЕПезю!Сергей ПолосовКороче: зюгандосрань решила "отмазаться" кадровой комиссией...Елена ТихомироваМожет хватит лить грязь на КПРФ перед выборами .Мы уже сыты Едим Россию. Власть теряет рейтинг и ничего умнее не нашла как опорочитьКПРФ. Пусть начнут с себя и проверят своих членов , которые упали в глазах народа ниже плинтуса .Серж ПрологовХлёбово заткни, погань!Семен ОдесскийЭто ты, чтоли, народ?Елена ТихомироваЗаказная статейка так себе.НАНаталья АндросоваВ ЕР ,думаю,поболеСерж ПрологовДУМАЕШЬ? Не самообольщайся!Владимир Маркинкоммунисты уже не те!!!Семен ОдесскийА когда и где были "те"?Александр ТурчинОпять едрисня высралась от страха потерять голоса на выборах!!!А про своих тварей не хотите написать???Николай ЗайчиковЕр , а какие кандидаты у вас ?Комментировать
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