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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Спортсмены в «команде Путина», «Барса» и «Ман Сити» теряют очки, игрок «Лутона» пережил остановку сердца на поле и другие новости

Спортсмены в «команде Путина», «Барса» и «Ман Сити» теряют очки, игрок «Лутона» пережил остановку сердца на поле и другие новости

1. «Манчестер Сити» упустил победу над «Кристал Пэлас», ведя 2:0 к 76-й минуте – 2:2. У команды Гвардиолы лишь 1 победа в 6 последних матчах АПЛ.

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