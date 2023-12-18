Весной на лунах вокруг Урана может внезапно образоваться атмосфера

Планетарный исследователь Юго-Западного исследовательского института в Техасе Бен Теолис рассказал о сезонных особенностях спутников Урана в презентация на ежегодном собрании Американского геофизического союза на прошлой неделе.
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