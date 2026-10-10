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Царьград

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Брынцалов остался спикером Мособлдумы, Двойных стал сенатором

Брынцалов остался спикером Мособлдумы, Двойных стал сенатором

В начале октября Мособлдума VIII созыва переизбрала Игоря Брынцалова председателем и делегировала Александра Двойных в Совет Федерации, а на муниципальном уровне кадровые перестановки затронули Серпухов, Богородский округ и Дубну.

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