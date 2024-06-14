Власти Смоленска выдали разрешение на возведение нового общежития Смоленского медуниверситета

Планируется, что 14-этажное общежитие возведут на базе существующего здания бассейна, объект рассчитан на проживание более 700 студентов Администрация Смоленска выдала разрешение на строительство нового общежития Смоленского государственного медицинского университета.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии