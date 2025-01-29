В Тамбове увековечат память известного спортсмена, давшего жизнь Дутовской беговой дорожке в Пригородном лесу

Члены Совета по увековечению памяти выдающихся людей и исторических событий в Тамбовской городской Думе проголосовали накануне за установление мемориальной доски легкоатлету, мастеру спорта СССР международного класса, старшему тренеру по легкой атлетики Тамбовской области Николаю Дутову.
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