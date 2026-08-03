В Сочи Краснодарского края проведены очередные мероприятия по выявлению бывших мигрантов, уклоняющихся от воинского учета

Офицерами 385 военного следственного отдела Следственного комитета Российской Федерации совместно с представителями иных правоохранительных органов и военного комиссариата проведено очередное рейдовое мероприятие по выявлению натурализованных граждан России, уклоняющихся от постановки на воинский учет.
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