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Новости южных регионов

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В Сочи Краснодарского края проведены очередные мероприятия по выявлению бывших мигрантов, уклоняющихся от воинского учета

В Сочи Краснодарского края проведены очередные мероприятия по выявлению бывших мигрантов, уклоняющихся от воинского учета

    Офицерами 385 военного следственного отдела Следственного комитета Российской Федерации совместно с представителями иных правоохранительных органов и военного комиссариата проведено очередное рейдовое мероприятие по выявлению натурализованных граждан России, уклоняющихся от постановки на воинский учет.

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