В России остановили выпуск отечественных телевизоров

Воронежский завод "Квант", единственный в России производитель телевизоров под брендом Irbis, включенных в реестр отечественной радиоэлектронной продукции Минпромторга, полностью остановил их производство.
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