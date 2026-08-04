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За неделю из-за атак ВСУ пострадало 391 мирных жителей – Мирошник

За неделю из-за атак ВСУ пострадало 391 мирных жителей – Мирошник

Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник сообщил, что с 27 июля по 3 августа 2026 года из-за атаки Вооруженных сил Украины пострадал 391 человек, 49 человек погибло.

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