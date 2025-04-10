Прогноз о начале рецессии в США продержался всего несколько часов

Аналитики Goldman Sachs Group повысили оценку вероятности наступления рецессии в США до более 50%, однако уже через несколько часов отозвали этот прогноз после того, как президент США Дональд Трамп объявил о приостановке вступления в силу большинства импортных пошлин на 90 дней.
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