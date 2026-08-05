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Ростех

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Разработка «Швабе» почти 60 лет обеспечивает пилотируемые миссии «Союз»

Разработка «Швабе» почти 60 лет обеспечивает пилотируемые миссии «Союз»

Фото: «Швабе» Разработка холдинга «Швабе» Госкорпорации Ростех почти 60 лет обеспечивает визуальный контроль стыковки космических кораблей «Союз», включая экспедицию «Союз МС-29» к Международной космической станции.

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