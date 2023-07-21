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Тим Хардуэй: «Харден хочет получать как можно больше денег, а чемпионство его не волнует. Он сам загнал себя в угол»

Член Зала славы Тим Хардуэй раскритиковал разыгрывающего «Филадельфии» Джеймса Хардена за эгоизм. «Джеймс Харден хочет делать только то, что хочется Джеймсу Хардену.

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