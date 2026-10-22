Согласно заключению экспертизы Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН), выполненной по заказу "Метропроекта", под строительную площадку нового вестибюля станции метро "Театральная" отводится участок площадью 2,4 гектара.
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