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Болтон опасается за судьбу Украину после ударов американскими ракетами по РФ

Болтон опасается за судьбу Украину после ударов американскими ракетами по РФ

Разрешение бить американскими дальнобойными ракетами по российским тылам, которое дал уходящий президент Джо Байден, усложнит поиск компромиссов между Россией и Украиной при каденции нового главы государства Дональда Трампа.

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