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Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен: «Шведский народ потерял двух соотечественников в результате трусливого нападения. Соболезную семьям жертв отвратительного теракта в Брюсселе»

Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен: «Шведский народ потерял двух соотечественников в результате трусливого нападения. Соболезную семьям жертв отвратительного теракта в Брюсселе»

«Сегодня я от всего сердца соболезную семьям двух жертв отвратительного теракта в Брюсселе. Я полностью поддерживаю бельгийскую полицию в ее стремлении быстро задержать подозреваемого.

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