Йеменские хуситы гарантировали безопасность российских и китайских судов в Красном море

Член политбюро йеменского движения хуситов «Ансар Аллах» Мухаммад аль-Бухейти в четверг, 18 января, заявил, что «Ансар Аллах» в Красном море наносит удары по кораблям США и Великобритании, что же касается других стран, среди которых Россия и КНР, то их судоходству в регионе безопасность гарантирована, – сообщают «Известия».