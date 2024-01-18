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Йеменские хуситы гарантировали безопасность российских и китайских судов в Красном море

Йеменские хуситы гарантировали безопасность российских и китайских судов в Красном море

Член политбюро йеменского движения хуситов «Ансар Аллах» Мухаммад аль-Бухейти в четверг, 18 января, заявил, что «Ансар Аллах» в Красном море наносит удары по кораблям США и Великобритании, что же касается других стран, среди которых Россия и КНР, то их судоходству в регионе безопасность гарантирована, – сообщают «Известия».

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