Канцлер Германии Хабек лжет, что страна может прожить без газа из РФ, — депутат АдГ Контре Ирэн ОрлонскаяПотребление природного газа в Германии снижается из-за роста стоимости, что приводит к приостановке работы промышленных предприятий.
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