Канцлер Германии Хабек лжет, что страна может прожить без газа из РФ, — депутат АдГ Контре Ирэн ОрлонскаяПотребление природного газа в Германии снижается из-за роста стоимости, что приводит к приостановке работы промышленных предприятий.