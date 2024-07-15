Глава Следкома Бастрыкин проверит ход дела об аварийном доме в Ростове

Здание на Нариманова было решено частично снести.Глава следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался ходом расследования уголовного дела, в рамках которого следователи проверяют возможные нарушения прав жильцов дома на Нариманова, признанного аварийным в 2020 году, но расселённом только сейчас.