Народный календарь. Дневник погоды 9 июля 2021 года

Доброго дня всем!!!СЕГОДНЯ 9 ИЮЛЯ.ДАВИД ЗЕМЛЯНИЧНИКТИХВИНСКАЯ ЯГОДНИЦА Православная церковь 9 июля празднует явление Тихвинской иконы Божией Матери (1383) и вспоминает преподобного Давида Солунского – греческого святого, проживающего в V веке.
Доброго дня всем!!!СЕГОДНЯ 9 ИЮЛЯ.ДАВИД ЗЕМЛЯНИЧНИКТИХВИНСКАЯ ЯГОДНИЦА Православная церковь 9 июля празднует явление Тихвинской иконы Божией Матери (1383) и вспоминает преподобного Давида Солунского – греческого святого, проживающего в V веке.
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