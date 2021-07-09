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Народный календарь. Дневник погоды 9 июля 2021 года

Народный календарь. Дневник погоды 9 июля 2021 года

Доброго дня всем!!!СЕГОДНЯ 9 ИЮЛЯ.ДАВИД ЗЕМЛЯНИЧНИКТИХВИНСКАЯ ЯГОДНИЦА Православная церковь 9 июля празднует явление Тихвинской иконы Божией Матери (1383) и вспоминает преподобного Давида Солунского – греческого святого, проживающего в V веке.

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Любовь Ивановна
Доброе утро !!В пятницу, 9 июля, синоптики обещают в Калужской области +29 и переменную облачность. Ветер – 2 м/с. Атмосферное давление составит примерно 751 мм рт. ст. По народным приметам, если в этот день стоит хорошая и теплая погода, то до самой осени будет жарко. В 2020 году в этот день было облачно и +19 градусов.

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