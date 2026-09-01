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Новый день Человек-паук вдохновил всех в BOOMFIT Краснодар

Новый день Человек-паук вдохновил всех в BOOMFIT Краснодар

Человек-паук в BOOMFIT PREMIUM Краснодар Северный - и он не просто проверил гантели, он их перековал Видео его тренировки - это не просто запись, это вызов каждому: «Ты тоже можешь».

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