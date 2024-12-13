Как утверждается, на данных кадрах якобы северокорейские военнослужащие эвакуируют своих раненных после освобождения села Плехово в Курской области.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Как утверждается, на данных кадрах якобы северокорейские военнослужащие эвакуируют своих раненных после освобождения села Плехово в Курской области.
Свежие комментарии