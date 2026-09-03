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ИА Регнум

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Посол РФ назвал девальвацией дипломатии вызов в МИД Дании из-за инцидента в ФРГ

Посол РФ назвал девальвацией дипломатии вызов в МИД Дании из-за инцидента в ФРГ

Датские власти девальвируют дипломатию, пытаясь оказывать давление на Москву и используя при этом случившийся в другой стране инцидент.

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