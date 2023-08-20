Нурсултан Аманжолов провел спарринг с Усиком

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Казахстанский боксер-супертяжеловес Нурсултан Аманжолов (5-0, 4 КО) внес свой вклад в подготовку чемпиона мира WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александра Усика (20-0, 13 КО) к бою с представителем Великобритании Даниэлем Дюбуа (19-1, 18 КО).