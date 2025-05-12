Расчёт РСЗО «Град» группировки войск «Днепр» уничтожил скопление живой силы и техники ВСУ в Запорожской области

В Запорожской области расчёт реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» гвардейской 42-й дивизии группировки войск «Днепр» нанёс удар по скоплению живой силы и техники ВСУ, принеся значительный урон противнику.
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