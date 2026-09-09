Neobridge запускает криптовалютные платежи для россиян

Платформа Neobridge открыла физическим лицам доступ к криптовалютным платежам за рубежом. Теперь через сервис можно оплачивать недвижимость, образование, медицину, товары и юридические услуги – расчеты проходят в USDT в режиме Т0 (поставка день в день) с комиссией 0,2%.