GBP/USD: план на европейскую сессию 14 июля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт упал под давлением

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Вчерашние сильные данные по инфляции в США привели к резкому падению британского фунта против доллара США, однако серьезно повлиять на техническую картину пары GBP/USD продавцы так и не сумели.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Вчерашние сильные данные по инфляции в США привели к резкому падению британского фунта против доллара США, однако серьезно повлиять на техническую картину пары GBP/USD продавцы так и не сумели.
Свежие комментарии