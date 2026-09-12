Почему опасно покупать бензин с рук: ответ тюменского Роспотребнадзора

В Роспотребнадзоре посоветовали автовладельцам отказаться от покупки бензина у частных продавцов, поскольку качество такого горючего может оказаться крайне низким, что ведет к поломке автомобиля.
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