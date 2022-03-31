Popcaketv

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Чонгук рассказал, кто может заставить его расстаться с Ви: «Я пройду мимо Тэхена, если руки ко мне протянет… другой человек»

Чонгук рассказал, кто может заставить его расстаться с Ви: «Я пройду мимо Тэхена, если руки ко мне протянет… другой человек»

АРМИ завирусили один из эффектных и впечатляющих роликов с Ви (V) и Чонгуком (Jungkook), где ребята стоят практически напротив друг друга в официальных костюмах.

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