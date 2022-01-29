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Азмун не полетел на второй сбор «Зенита». Он на карантине в Дубае

«Зенит» объявил состав на тренировочный сбор в Португалии. В список из 27 игроков не попал нападающий Сердар Азмун, подписавший контракт с «Байером».

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