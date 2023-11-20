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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Один из самых известных губернаторов России. Чем запомнился Аман Тулеев

Один из самых известных губернаторов России. Чем запомнился Аман Тулеев

Он 20 лет возглавлял Кемеровскую область и за это время стал одним из самых успешных российских политиков Утром в понедельник, 20 ноября, скончался бывший губернатор Кузбасса Аман Тулеев на 80-м году жизни.

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