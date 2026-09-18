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Царьград

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Федеральные приставы арестовали роскошные авто за долги в 300 тыс. руб.

Федеральные приставы арестовали роскошные авто за долги в 300 тыс. руб.

В Москве в ходе рейда "Московским паркингом" и судебными приставами арестованы автомобили Mercedes-AMG G 63, Rolls-Royce Phantom и мотоцикл MV Agusta.

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