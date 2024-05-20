Пугачева скрывает развод с мужем из-за его долгов: жалеет его, но почему развелась?

Алла Пугачева до Максима Галкина* строила серьезные отношения с Филиппом Киркоровым, с которым даже пыталась родить совместного ребёнка, но, увы, не все планы счастливого брака реализовались в общении с Киркоровым.
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