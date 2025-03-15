Медведев проиграл Руне в полуфинале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

Российский теннисист Даниил Медведев в полуфинальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе проиграл спортсмену из Дании Хольгеру Руне и не смог выйти в финал соревнований.