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Царьград

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Пожар на ГРЭС в Якутии оставил Нерюнгри без света и ранил мужчину

Пожар на ГРЭС в Якутии оставил Нерюнгри без света и ранил мужчину

В результате пожара на Нерюнгринской ГРЭС в Якутии пострадал мужчина с отравлением угарным газом. Его состояние средней тяжести.

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