В Москве СК завел дело после массовой драки

Действия фигурантов дела также квалифицированы по ч. 3 ст. 30 п. «и» ч. 2 ст. 105 УК России (покушение на убийство из хулиганских побуждений), сообщает корреспондент УтроNews со ссылкой на данные местного ГСУ СК РФ.