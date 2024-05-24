В Москве СК завел дело после массовой драки

Действия фигурантов дела также квалифицированы по ч. 3 ст. 30 п. «и» ч. 2 ст. 105 УК России (покушение на убийство из хулиганских побуждений), сообщает корреспондент УтроNews со ссылкой на данные местного ГСУ СК РФ.
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