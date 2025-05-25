Кабмин выделит 150 млн рублей камчатскому центру «Экосистема»

Правительство России выделит 150 миллионов рублей молодежному образовательному центру «Экосистема» в Камчатском крае на благоустройство и проведение образовательных программ, как сообщается на сайте кабмина.
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