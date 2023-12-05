Журналист Мачадо назвал провокацией прыжок Бериши в сторону Абаскаля в матче РПЛ

Аргентинский журналист Матиас Мачадо назвал провокацией прыжок футболиста грозненского "Ахмата" Бернарда Бериши в сторону главного тренера московского "Спартака" Гильермо Абаскаля в матче 17-го тура чемпионата России.
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