Следователями завершено расследование уголовного дела о загрязнении водного объекта в Ивановской области

Следственным отделом по городу Вичуга СУ СК России по Ивановской области завершено расследование уголовного дела в отношении 57-летнего генерального директора ООО «Управляющая компания Индустриального парка «Родники».
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