Праздничный концерт “Мама это жизнь” в СДК “Орёл-Изумруд” 🗓 6 марта, 18:00 📍 Петрозаводская, 10 📍 Вход свободный ❤ Интересный Сочи.
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Праздничный концерт “Мама это жизнь” в СДК “Орёл-Изумруд” 🗓 6 марта, 18:00 📍 Петрозаводская, 10 📍 Вход свободный ❤ Интересный Сочи.